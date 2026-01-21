Andalucía triplica en un día la media de donaciones de sangre tras el llamamiento solidario

Andalucía vivió este martes una jornada excepcional de donaciones de sangre, con un total de 2.878 aportaciones, una cifra muy por encima de la media habitual, que se sitúa entre 800 y 900 donaciones diarias. Esta respuesta masiva ha permitido asegurar las reservas en los centros sanitarios andaluces.

Por provincias, se registraron 150 donaciones en Almería, 280 en Huelva, 487 en Córdoba, 233 en Jaén, 700 en Sevilla, 277 en Cádiz, 570 en Málaga y 181 en Granada.

Desde la Consejería de Sanidad se ha agradecido la implicación de la ciudadanía y se ha indicado que, pese a que las reservas están actualmente garantizadas, se recomienda espaciar las donaciones en las próximas semanas para asegurar un suministro constante.