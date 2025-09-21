Andalucía refuerza la lucha contra la ciberviolencia de género con nuevas campañas y formación

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de sensibilización y formación dirigido a adolescentes, familias y profesionales, con el objetivo de combatir la creciente ciberviolencia de género entre mujeres jóvenes. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado las iniciativas que se desarrollarán en todo el territorio andaluz durante los próximos meses.

Entre las acciones, destaca una campaña dirigida a jóvenes de 14 a 20 años que se llevará a cabo en redes sociales, con un lenguaje adaptado a su realidad digital para concienciar sobre los riesgos del acoso y la exposición a contenidos inapropiados.

Además, se ofrecerá formación a las AMPAS de los centros educativos para que las familias puedan identificar señales de violencia digital y actuar de manera efectiva, con sesiones presenciales y contenidos accesibles online a través de la ‘app’ coeducativa ‘Iguales en Igualdad’.

El plan incluye también formación específica para el personal de los Centros Provinciales y Municipales de Información a la Mujer, reforzando la detección y la intervención ante casos de ciberviolencia.

Huelva, junto al resto de provincias andaluzas, se beneficiará de estas medidas que buscan dotar de herramientas efectivas a jóvenes, familias y profesionales, fortaleciendo la prevención y protección frente a la violencia de género digital.