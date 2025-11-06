Andalucía se moviliza este domingo en defensa de la sanidad pública

Este domingo 9 de noviembre, miles de andaluces están llamados a participar en las manifestaciones convocadas en las ocho capitales de provincia en defensa de la sanidad pública. La movilización, promovida por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, junto a UGT Andalucía y CCOO Andalucía, pretende denunciar el deterioro del sistema sanitario y exigir más recursos, menos listas de espera y una gestión “100% pública”.

En Huelva, la concentración tendrá lugar frente a la Delegación de Salud, donde colectivos ciudadanos, asociaciones vecinales y profesionales sanitarios reclamarán una atención médica de calidad y una apuesta firme por la sanidad pública.

Las marchas, que comenzarán a las 12:00 horas, recorrerán calles de toda Andalucía bajo el lema “Por una sanidad pública digna y universal”. Desde la organización denuncian el aumento de las derivaciones a la sanidad privada, el colapso en los servicios de urgencias y las dificultades para acceder a citas médicas en atención primaria. “Defendemos un sistema sanitario público, gratuito y de calidad, al alcance de todos y no al servicio del negocio”, han subrayado los portavoces de la coordinadora.

Algunos sindicatos como CSIF Andalucía y SATSE han decidido no sumarse a la convocatoria, al considerar que no se habían recogido todas sus reivindicaciones específicas, aunque han mostrado su respeto al resto de organizaciones participantes.

La jornada se presenta como una cita clave para la defensa de la sanidad pública andaluza, en un momento en el que profesionales y pacientes reclaman soluciones urgentes a los problemas que arrastra el sistema.