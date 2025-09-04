Amplio despliegue contra un incendio forestal declarado en el paraje El Menajo de Cartaya

La localidad onubense de Cartaya se encuentra en alerta tras declararse un incendio forestal en el paraje de El Menajo. El Plan Infoca ha confirmado que el fuego sigue activo y que se ha reforzado el operativo para tratar de controlarlo lo antes posible.

Sobre el terreno trabajan cuatro grupos de bomberos forestales, apoyados por dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (BRICA), tres técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente y una unidad médica de incendios forestales. A ellos se suman dos autobombas para reforzar la labor en tierra.

El dispositivo también cuenta con un importante despliegue aéreo: un helicóptero pesado, un semipesado, dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación que supervisa las operaciones desde el aire. Además, se ha movilizado un avión de carga en tierra para colaborar en la extinción.

Las autoridades insisten en la importancia de extremar la precaución en estos días de riesgo extremo por incendios en la provincia y recuerdan que cualquier indicio de humo debe notificarse de inmediato al 112.