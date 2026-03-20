Amenaza de huelga indefinida en Giahsa: más de 600 trabajadores al límite por el bloqueo salarial

Los trabajadores de Giahsa han elevado la tensión laboral tras advertir de la posibilidad de convocar una huelga indefinida ante el bloqueo de la subida salarial recogida en la normativa estatal. La medida, que podría afectar a servicios esenciales como el agua y la recogida de residuos en gran parte de la provincia de Huelva, llega después de meses de negociaciones sin avances.

La sección sindical de CSIF en la empresa, junto a UGT, CCOO y CGT, acusa a la dirección de incumplir el Real Decreto Ley 14/2025, que regula el abono de atrasos y la actualización salarial para empleados de empresas públicas y administraciones. Según denuncian, Giahsa mantiene paralizado el pago correspondiente a 2025 y la subida prevista para 2026, afectando a más de 600 trabajadores.

Desde el comité de empresa aseguran que han intentado desbloquear la situación a través del diálogo e incluso mediante mecanismos de mediación, sin éxito. Critican además la negativa de la empresa a someterse a un arbitraje que permitiera avanzar en la resolución del conflicto.

Los representantes sindicales advierten de que esta situación está teniendo un impacto directo en el poder adquisitivo de la plantilla, especialmente en un contexto marcado por el incremento del coste de vida. Subrayan que la subida salarial no es una cuestión negociable, sino el cumplimiento de una norma ya aprobada y respaldada a nivel estatal.

Además, denuncian que la dirección estaría utilizando este bloqueo como herramienta de presión en la negociación del convenio colectivo, abierta desde hace más de un año. Consideran que se trata de un “chantaje” que condiciona derechos económicos ya reconocidos por ley.

El conflicto podría escalar en los próximos días. El comité de empresa tiene previsto trasladar la situación a los alcaldes y representantes municipales que integran la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva en el próximo pleno. Si no se produce un cambio de postura por parte de la empresa, los trabajadores iniciarán un proceso asambleario que podría desembocar en la convocatoria de una huelga indefinida.

Los sindicatos insisten en que se trata de una ley de obligado cumplimiento y advierten de que Giahsa podría convertirse en un caso excepcional al negarse a aplicar una subida salarial respaldada por el Gobierno y las organizaciones sindicales a nivel nacional.

La amenaza de paro abre un escenario de incertidumbre en la provincia, con la posible afectación a servicios básicos si no se alcanza un acuerdo en los próximos días.