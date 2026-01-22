Aljaraque se vuelca en el último adiós a la familia Zamorano Álvarez

Aljaraque vivió este miércoles una de sus noches más dolorosas. Pasaban pocos minutos de las 22.00 horas cuando los féretros de José Zamorano, Cristina Álvarez, José Zamorano hijo y Félix Zamorano llegaban a la capilla ardiente instalada en el Pabellón Municipal de Deportes Juan Manuel Orta Prieto, habilitado por el Ayuntamiento para despedir a los vecinos fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz.

La llegada de los cuerpos se produjo en un clima de absoluto respeto y silencio. Durante toda la noche, miles de vecinos pasaron por el pabellón para mostrar su apoyo, cercanía y condolencias a unas familias muy queridas en el municipio, en una muestra de duelo colectivo que reflejó el impacto de la tragedia en Aljaraque.

El alcalde, Adrián Cano, acompañado por el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, y por miembros del equipo de gobierno municipal, trasladó personalmente su pésame a los familiares, poniéndose a su disposición para todo lo que pudieran necesitar en estos momentos tan difíciles.

El Ayuntamiento de Aljaraque ha expresado su más sentido pésame y su acompañamiento a las familias y seres queridos, sumándose al dolor de todo el municipio. Asimismo, ha querido trasladar un mensaje de consuelo por el fallecimiento de Tamara Valdés, vecina de Bellavista.

La misa funeral está prevista para este jueves a las 11.00 horas y será oficiada por el padre Emilio Rodríguez Claudio.