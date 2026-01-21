Aljaraque habilita el pabellón municipal como capilla ardiente para la familia Zamorano Álvarez

El Ayuntamiento de Aljaraque ha puesto a disposición de la familia Zamorano Álvarez el Pabellón Municipal de Deportes Alcalde Juan Manuel Orta Prieto como capilla ardiente. Los preparativos se vienen desarrollando desde la madrugada de este miércoles, de forma coordinada con la propia familia.

El consistorio activará un dispositivo especial en el que participarán efectivos de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, personal de Infraestructuras, vigilantes municipales, empleados de las instalaciones deportivas, psicólogos municipales, Servicios Sociales y trabajadores de distintas áreas del Ayuntamiento, que prestarán servicio durante la noche, la madrugada y el tiempo que sea necesario.

Para facilitar la organización, se habilitará una puerta de entrada y otra de salida por la parte trasera del pabellón, solicitándose a la ciudadanía que respete en todo momento las indicaciones del personal desplegado. Está previsto que los cuerpos lleguen a lo largo de la tarde.

El Ayuntamiento ha reiterado su total disposición hacia la familia Zamorano Álvarez, subrayando las numerosas muestras de solidaridad que está recibiendo por parte del pueblo de Aljaraque.