Algunos colegios piden recoger al alumnado por el temporal mientras otros optan por mantener las clases con normalidad

El aviso rojo por lluvias activado por la AEMET en la zona del litoral y del Andévalo ha generado esta mañana diferentes actuaciones en los colegios e institutos, con algunos centros educativos que han pedido a las familias recoger a sus hijos e hijas de forma preventiva, mientras que otros han optado por mantener la jornada lectiva con normalidad para evitar desplazamientos innecesarios en pleno temporal.

En varias localidades del litoral y del área metropolitana, las direcciones de los centros han contactado con las familias a través de mensajes y plataformas educativas, recomendando la recogida del alumnado ante la intensidad de las precipitaciones. En otros municipios, sin embargo, se ha pedido tranquilidad y paciencia, garantizando que los niños y niñas se encuentran seguros dentro de los colegios y que lo más prudente es esperar a que amaine la lluvia antes de salir.

Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se ha insistido en seguir las indicaciones oficiales y no realizar desplazamientos innecesarios, especialmente durante las horas más críticas del temporal.

Aunque el aviso rojo permanecerá activo hasta las 20.00 horas, las previsiones apuntan a que a partir de las 12.00 el riesgo irá descendiendo progresivamente, con una reducción paulatina de la intensidad de las lluvias.

Las autoridades han pedido máxima prudencia y recordado que la seguridad del alumnado y del personal docente es la prioridad en una jornada marcada por la incertidumbre meteorológica y las fuertes precipitaciones que están afectando a toda la provincia.