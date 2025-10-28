La AEMET eleva de amarillo a naranja el aviso por lluvias en toda la provincia de Huelva
Se esperan precipitaciones de hasta 30 mm por hora desde este martes por la noche hasta la tarde del miércoles.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a aviso naranja la alerta por lluvias en toda la provincia de Huelva, que inicialmente estaba en nivel amarillo. La medida estará en vigor desde las 20:00 horas de este martes, 28 de octubre, hasta las 21:00 horas del miércoles, 29 de octubre.
Se esperan precipitaciones intensas con acumulaciones de hasta 30 mm en una hora, y una probabilidad de lluvia del 40% al 70%. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
El aviso naranja advierte de posibles inundaciones localizadas, complicaciones en el tráfico y afectación a actividades al aire libre, por lo que se aconseja a la población proteger viviendas y bienes, conducir con precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil y los cuerpos de seguridad.
Se recuerda que la situación puede cambiar rápidamente, por lo que es fundamental seguir la información meteorológica actualizada hasta la finalización del aviso.