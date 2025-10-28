La AEMET eleva de amarillo a naranja el aviso por lluvias en toda la provincia de Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a aviso naranja la alerta por lluvias en toda la provincia de Huelva, que inicialmente estaba en nivel amarillo. La medida estará en vigor desde las 20:00 horas de este martes, 28 de octubre, hasta las 21:00 horas del miércoles, 29 de octubre.

Se esperan precipitaciones intensas con acumulaciones de hasta 30 mm en una hora, y una probabilidad de lluvia del 40% al 70%. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El aviso naranja advierte de posibles inundaciones localizadas, complicaciones en el tráfico y afectación a actividades al aire libre, por lo que se aconseja a la población proteger viviendas y bienes, conducir con precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil y los cuerpos de seguridad.

Se recuerda que la situación puede cambiar rápidamente, por lo que es fundamental seguir la información meteorológica actualizada hasta la finalización del aviso.