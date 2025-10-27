La AEMET activa avisos amarillos por lluvias y tormentas en Huelva este martes y miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado varios avisos amarillos en Huelva ante la previsión de lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes entre este martes, 28 de octubre, y el miércoles, 29.

El primer aviso, por lluvias, estará vigente desde las 20:00 hasta las 23:59 horas del martes, con una precipitación acumulada prevista de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Posteriormente, desde la medianoche y hasta las 17:59 horas del miércoles, la AEMET mantendrá activo un nuevo aviso amarillo por lluvias y tormentas, con acumulaciones que podrían alcanzar los 25 litros por metro cuadrado en una hora. No se descarta la aparición de algún fenómeno adverso más severo, como tornados o trombas marinas en zonas costeras.

Las autoridades han recordado la importancia de extremar la precaución y seguir las recomendaciones básicas ante este tipo de episodios. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios por carretera, no circular ni estacionar en zonas con riesgo de inundación, y permanecer en el interior de las viviendas mientras dure el temporal. En caso de residir en zonas especialmente expuestas, se recomienda trasladarse a lugares elevados.

También se ha pedido no acceder a garajes, sótanos o zonas inundables, ni utilizar ascensores durante los episodios de lluvia intensa, dado el riesgo de cortes eléctricos. Las autoridades insisten en consultar únicamente fuentes oficiales de información y recordar que, ante cualquier emergencia, debe contactarse con el teléfono 112 Andalucía, operativo las 24 horas.

Desde el dispositivo de emergencias de la provincia se ha confirmado que todo el personal permanecerá disponible y en alerta durante las próximas horas, con especial vigilancia en los municipios costeros y áreas de posible acumulación de agua.

La llegada de este frente forma parte de una inestabilidad generalizada en el suroeste peninsular, que también afectará a otras provincias andaluzas. En el caso de Huelva, se espera que las precipitaciones comiencen a remitir durante la noche del miércoles, dando paso a cielos más estables a partir del jueves, aunque se mantendrán hasta el sábado las posibilidades de lluvia.