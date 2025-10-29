AEMET activa el aviso rojo por lluvias en el litoral de Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por lluvias en la provincia de Huelva, vigente hasta las 21:00 horas de este miércoles, debido al alto riesgo de precipitaciones torrenciales que podrían alcanzar 120 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

El aviso se ha difundido a primera hora de la mañana, cuando a las 9:46 los teléfonos móviles de los onubenses recibieron una alerta oficial del sistema de emergencias advirtiendo del cambio en el nivel de riesgo, que ha pasado de naranja a rojo. La medida afecta principalmente al litoral de Huelva, aunque se prevé que las lluvias intensas puedan extenderse hacia el interior de la provincia a lo largo del día.

Según AEMET, las precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas en zonas bajas, anegaciones en calles y carreteras, y crecidas súbitas de arroyos y cauces fluviales. Además, se mantienen activados avisos amarillos por viento, con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, y por tormentas, que podrían ir acompañadas de aparato eléctrico e incluso trombas marinas.

Las autoridades han pedido extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por áreas inundables o con riesgo de desprendimientos. También recomiendan no intentar cruzar zonas anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de AEMET y del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El temporal está dejando ya intensas lluvias en puntos del litoral onubense como Ayamonte y Lepe, donde se han registrado importantes acumulaciones desde primeras horas de la mañana. La previsión indica que las precipitaciones más fuertes se concentrarán en las próximas horas antes de remitir de forma progresiva durante la noche.