La Aemet activa aviso amarillo por viento en la costa onubense para este martes

La Aemet ha activado un aviso amarillo por viento para este martes 27 de enero en la costa de Huelva, ante la previsión de rachas fuertes a lo largo de toda la jornada.

Según la previsión meteorológica, el aviso permanecerá activo desde las 00.00 hasta las 24.00 horas, con un riesgo bajo, aunque se esperan rachas que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en algunos puntos del litoral. También se espera gran oleaje en las zonas expuestas.

Desde los servicios de emergencia se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas expuestas al viento, durante desplazamientos y en actividades al aire libre, así como asegurar elementos susceptibles de desprendimiento.