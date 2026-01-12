Aemet activa el aviso amarillo en la provincia de Huelva para este martes por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en la provincia de Huelva para este martes, 13 de enero, con vigencia desde las 8.00 hasta las 20.00 horas, ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos.

El aviso afecta a distintos puntos del territorio provincial y responde a la posibilidad de episodios que podrían generar incidencias puntuales, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos y en las actividades al aire libre.

Desde los servicios de emergencias se recuerda que el nivel amarillo implica riesgo meteorológico, aunque sin previsión de fenómenos extremos, y se aconseja seguir la información actualizada a través de los canales oficiales ante posibles cambios en la evolución del tiempo.