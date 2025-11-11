La AEMET activa el aviso amarillo en Huelva por lluvias y viento desde la madrugada del jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo en toda la provincia de Huelva por fuertes lluvias y viento, que estará vigente desde las seis de la mañana hasta la medianoche del jueves. Según las previsiones, podrían registrarse precipitaciones de más de 20 m.m. en una hora y rachas de viento cercanas a los 70 kilómetros por hora, con posibilidad de tormentas localmente intensas.

La AEMET no descarta elevar el nivel a naranja si los modelos meteorológicos confirman un empeoramiento de las condiciones durante la jornada. En ese caso, el temporal podría dejar acumulados de lluvia más significativos y rachas de viento más fuertes, en toda a provincia.

Desde el organismo meteorológico recuerdan que mañana miércoles se actualizarán los avisos, momento en el que se conocerá si también habrá alertas activas para el viernes, ya que la inestabilidad podría prolongarse durante el fin de semana.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a los canales oficiales de información.