Adicciones invisibles: el nuevo problema que crece entre los jóvenes en Huelva

El perfil de las adicciones ha cambiado en los últimos años en Huelva. Ya no se limita al consumo de sustancias: las pantallas, las apuestas online y determinados hábitos digitales se han convertido en un nuevo foco de preocupación.

Cada vez más jóvenes presentan problemas relacionados con el uso excesivo del móvil, los videojuegos o las redes sociales, a lo que se suma el acceso temprano a plataformas de apuestas.

Profesionales del ámbito social alertan de que se trata de adicciones “silenciosas”, difíciles de detectar en sus primeras fases, pero con un impacto real en el rendimiento académico, las relaciones personales y la salud mental.

A esto se suma el consumo de bebidas energéticas, alcohol o cannabis en edades cada vez más tempranas, configurando un escenario complejo que requiere nuevas estrategias de prevención.

Iniciativas como los programas provinciales de prevención de adicciones tratan de dar respuesta a esta realidad, apostando por el ocio saludable y la educación como herramientas clave.

El desafío es evidente: entender que las adicciones han evolucionado y que combatirlas pasa no solo por la intervención, sino por anticiparse a un problema que ya forma parte del día a día de muchos jóvenes onubenses.