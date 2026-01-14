Unos 800 centros educativos competirán en la nueva edición de la Ciberliga pre amateur de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha puesto en marcha la séptima edición de la Ciberliga, que en esta ocasión se desarrollará exclusivamente en su modalidad pre amateur y contará con la participación de unos 800 centros educativos de toda España. La competición está dirigida a estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y tiene como objetivo principal fomentar el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

Tras el éxito de la edición anterior, la Ciberliga experimenta un notable crecimiento tanto en el número de centros como en el de alumnos participantes. En esta convocatoria se ha duplicado el número de colegios inscritos, pasando de 400 a 800, y se prevé que la participación supere los 30.000 estudiantes, frente a los 17.000 registrados el pasado año.

La nueva edición contará con la implicación de trece comunidades autónomas, además de la ciudad autónoma de Melilla. A las regiones que ya venían participando se han sumado nuevos territorios, lo que consolida el carácter nacional de esta iniciativa educativa y formativa.

La Ciberliga pre amateur se estructura como una competición basada en retos prácticos que simulan situaciones reales del entorno digital. A través de estas pruebas, el alumnado aprende a identificar riesgos en internet, recopilar evidencias digitales, analizar imágenes para detectar manipulaciones o reconocer perfiles falsos en redes sociales, entre otras habilidades clave para la ciberseguridad.

El desarrollo del programa se divide en dos fases. La primera será una fase clasificatoria que se celebrará de manera independiente en cada comunidad autónoma entre el 12 de enero y el 13 de marzo, siguiendo un calendario organizado por grupos territoriales. Posteriormente, los mejores equipos accederán a una fase final de ámbito nacional.

La mayor participación ha obligado a adaptar la infraestructura tecnológica del proyecto, que se desarrollará principalmente de forma online a través de la plataforma del evento. No obstante, en algunos centros se llevarán a cabo actividades presenciales con la participación de especialistas en ciberseguridad de la Guardia Civil, en coordinación con las administraciones educativas y los propios centros.

Todos los equipos participantes recibirán además una acción formativa previa que incluirá sesiones de concienciación, formación teórica en autoprotección digital y la resolución práctica de los retos, antes de afrontar la competición propiamente dicha. Con ello, la Guardia Civil refuerza su apuesta por la educación digital temprana como herramienta clave para prevenir riesgos en el ciberespacio.