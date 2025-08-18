151 mujeres víctimas de violencia sexual han recibido atención integral en Huelva en el primer semestre

Durante el primer semestre de 2025, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha atendido en la provincia de Huelva a 151 mujeres víctimas de violencia sexual, a través del servicio de atención inmediata y del programa de recuperación integral, que incluye asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y defensa procesal gratuita.

El servicio de atención inmediata, operativo las 24 horas, permite que profesionales del IAM se desplacen al lugar de los hechos si así lo solicita la víctima. Además, el programa de recuperación integral garantiza un acompañamiento completo para favorecer la recuperación emocional y la superación de secuelas.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, destacó que “el personal del IAM cuenta con amplia experiencia en la atención inmediata e integral, con el objetivo de favorecer la recuperación emocional de las víctimas y la superación de las secuelas mediante una intervención temprana psicológica, social, jurídica y legal”.

Entre enero y junio, casi el 27% de las mujeres atendidas eran nuevas usuarias del servicio, y estas actuaciones representan el 9,5% del total de Andalucía. Las atenciones se han llevado a cabo tanto en el centro de crisis 24 horas, como en domicilios, comisarías, hospitales y juzgados, adaptándose a las necesidades de cada víctima.

El IAM recuerda que las mujeres tienen a su disposición el teléfono 900 200 999, operativo todos los días, así como los centros de la mujer, tanto en la capital como en municipios del medio rural, y el centro de crisis 24 horas especializado en víctimas de violencia sexual.