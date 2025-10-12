12 de octubre: el día que cambió el mundo, entre hechos históricos y curiosidades

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su tripulación divisaron tierra tras semanas de travesía por el océano Atlántico. Lo que hoy conocemos como América se abría ante ellos, aunque ellos creyeran haber llegado a Asia. Esta efeméride, más de cinco siglos después, sigue rodeada de datos históricos y curiosidades que hacen de este día algo único.

1. Sobre Cristóbal Colón y su expedición

Colón no iba solo: la expedición estaba formada por tres carabelas —la Santa María, la Pinta y la Niña— y alrededor de 90 hombres.

No todos creían en el éxito de la travesía. Algunos pensaban que caerían por el borde del mundo.

Colón murió convencido de que había llegado a Asia, nunca imaginó que había “descubierto” un continente completamente desconocido para Europa.

2. La primera tierra avistada

La isla que primero vieron fue bautizada como San Salvador (actualmente en las Bahamas).

Existen dudas sobre cuál isla exacta tocó primero, y los historiadores siguen debatiéndolo.

La Española (hoy Haití y República Dominicana) fue la primera isla donde los europeos establecieron asentamientos permanentes.

3. Los nombres que cambiaron la historia

América no lleva el nombre de Colón, sino del explorador Américo Vespucio, quien describió las tierras como un “Nuevo Mundo” en sus cartas a Europa.

La Pinta y la Niña no tenían nombres oficiales; los barcos se identificaban más por su propietario o su bandera.

4. Curiosidades sobre la tripulación

Muchos de los hombres que viajaban eran marineros experimentados, pero también había carpinteros, grumetes y hasta músicos.

Algunos sufrieron de escorbuto por la falta de vitamina C; la alimentación en el barco era principalmente galletas duras, carne salada y agua.

Los motines eran frecuentes. Colón tuvo que enfrentarse a rebeliones durante la travesía y usar la diplomacia para mantener el orden.

5. Consecuencias inmediatas del viaje

El viaje abrió la puerta a la colonización europea y al intercambio de productos, animales y enfermedades entre continentes.

Se estima que en los primeros 50 años tras la llegada de Colón, millones de indígenas murieron a causa de enfermedades traídas por los europeos.

Productos como el maíz, la papa, el cacao y el tomate cruzaron el Atlántico y cambiaron la alimentación mundial.

6. Datos curiosos y anécdotas

Colón tenía cartas de navegación de Ptolomeo, pero estaban desactualizadas; eso lo llevó a subestimar la distancia entre Europa y Asia.

Algunos documentos históricos sugieren que Colón pudo haber llegado a Sudamérica antes de tocar las islas del Caribe, aunque esto sigue siendo debatido.

La famosa frase “¡Tierra a la vista!” se popularizó siglos después; no hay pruebas de que se dijera exactamente así.

La Santa María naufragó en La Española y tuvo que ser abandonada; los colonos construyeron un fuerte con sus maderas, llamado La Navidad.

El viaje inspiró mapas y relatos llenos de monstruos marinos y leyendas sobre islas fantásticas.

7. La celebración de la fecha hoy

En España se celebra como el Día de la Hispanidad y también es fiesta nacional.

En muchos países de América Latina se opta por un enfoque más crítico y se habla de la diversidad cultural y la resistencia indígena.

Estados Unidos celebra el “Columbus Day” en algunos estados, aunque cada vez más ciudades lo sustituyen por el “Día de los Pueblos Indígenas”.

8. Curiosidades menores pero sorprendentes

Se cree que Colón llevaba consigo libros de astrología y religiones, creyendo que los astros podían guiar la travesía.

Algunos miembros de la tripulación eran menores de 18 años.

El viaje inicial solo duró 36 días desde las Canarias hasta el Caribe, pero el viaje total de ida y vuelta fue de casi un año.

La alimentación en la tripulación incluía “gofio” en algunos casos, un tipo de harina tostada típica de las Islas Canarias, que ayudaba a soportar la travesía.

Cada 12 de octubre, al mirar los mapas o leer sobre los viajes de Colón, es inevitable reflexionar sobre cómo un solo viaje pudo cambiar la historia del planeta. Entre descubrimientos, errores de navegación, nombres curiosos y choques culturales, esta fecha sigue siendo un espejo de nuestra compleja historia global.