La Venida de la Virgen deja 257 asistencias sanitarias

La Venida de la Virgen del Rocío a Almonte ha dejado hasta las primeras horas de este jueves un total de 257 asistencias sanitarias y ocho traslados, según el balance ofrecido por el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

Durante la jornada del miércoles, los servicios sanitarios atendieron a 170 personas, mientras que el acumulado desde la activación del Plan Venida alcanzó las 257 asistencias. La mayoría de las atenciones fueron de carácter leve y estuvieron relacionadas con traumatismos, infecciones, afecciones dermatológicas y desvanecimientos vinculados al esfuerzo, el calor y la elevada concentración de personas.

De los ocho traslados sanitarios realizados desde la activación del dispositivo, seis se llevaron a cabo en ambulancias de soporte vital básico y otros dos en ambulancias medicalizadas.

Por su parte, las salas del 112 gestionaron durante la noche más de 50 incidencias relacionadas con el Plan Venida desde las 21:00 horas y durante el desarrollo del traslado de la Virgen hacia Almonte.

Pese a la multitudinaria afluencia, el dispositivo se desarrolló sin incidentes graves. Entre las incidencias registradas figuran un accidente de circulación leve y dos avisos relacionados con la seguridad ciudadana, todos ellos sin consecuencias graves.

El operativo sanitario y de emergencias, coordinado por la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha acompañado el traslado de la Blanca Paloma durante todo el recorrido, adaptando los puntos asistenciales al avance de la comitiva.

El balance ofrecido por la Junta destaca así el desarrollo con normalidad de una Venida marcada por una elevada concentración de peregrinos y devotos, pero sin incidencias sanitarias, de seguridad o tráfico de especial gravedad.