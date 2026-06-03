El Rocío 2026 se cierra como una de las romerías más seguras de los últimos años

La Romería de El Rocío 2026 ha concluido con un balance muy positivo en materia de seguridad, consolidándose como una de las ediciones más seguras de los últimos años gracias al despliegue del Plan Rocío Seguro y a la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha participado en la presentación del balance oficial junto al alcalde de Almonte, Francisco Bella, y el vicepresidente segundo de la Hermandad Matriz, José María Sosa Sánchez, destacando la normalidad con la que se ha desarrollado la romería a pesar de la enorme afluencia de peregrinos.

El operativo ha movilizado a más de 2.430 agentes de la Guardia Civil, apoyados por cerca de 900 vehículos, medios aéreos y el Escuadrón de Caballería, además de unos 600 efectivos desplegados específicamente en la aldea almonteña, donde se concentra el mayor volumen de personas durante los días grandes de la romería.

La Guardia Civil ha liderado el dispositivo con la participación de unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Seprona, Servicio Marítimo, GEAS, ARS, GAR, Servicio Cinológico, GEDEX y medios aéreos, desarrollando una estrategia basada en la vigilancia terrestre, aérea y digital.

Por su parte, la Policía Nacional ha contribuido al operativo con más de 480 agentes, 212 vehículos y 15 drones destinados a reforzar la seguridad ciudadana, el orden público y el acompañamiento de las hermandades durante sus desplazamientos.

Entre las novedades de esta edición ha destacado la incorporación del Equipo Halcón, que ha permitido reforzar la capacidad operativa y preventiva del dispositivo. Durante la romería se han practicado 18 detenciones, entre ellas seis relacionadas con requisitorias judiciales y una Orden Europea de Detención.

La Dirección General de Tráfico también ha desempeñado un papel fundamental en la gestión de la movilidad, con más de un centenar de profesionales coordinando medidas de regulación del tráfico mediante paneles informativos, cámaras de vigilancia y apoyo aéreo para garantizar la seguridad vial en los accesos a la aldea y en los distintos caminos.

Asimismo, la subdelegada ha resaltado la colaboración del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que ha prestado apoyo logístico en la zona de Marismillas facilitando instalaciones y recursos para los distintos servicios operativos.

María José Rico ha agradecido el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la colaboración de la Hermandad Matriz y del conjunto de las hermandades filiales, así como la coordinación entre administraciones, factores que han permitido que la Romería de El Rocío 2026 se haya desarrollado con normalidad y con unos elevados estándares de seguridad.