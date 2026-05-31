Miguel Báez ‘Litri’, nombrado Hermano Honorario de la Hermandad Matriz de Almonte

La Hermandad Matriz de Almonte ha nombrado a Miguel Báez Spínola como Hermano Honorario de la corporación, en un acto institucional celebrado en el Santuario de El Rocío tras la Sabatina correspondiente al mes de mayo.

El torero juró ante la Virgen del Rocío en una ceremonia cargada de simbolismo y emoción, con la que la Hermandad ha querido reconocer una trayectoria marcada por la devoción a la Patrona de Almonte y por el estrecho vínculo que la familia Litri ha mantenido durante generaciones con la romería y las tradiciones rocieras.

Con esta distinción, la Hermandad Matriz pone también en valor la contribución de Miguel Báez Spínola al patrimonio histórico y artístico de la institución, especialmente por su aportación a las andas procesionales de la Virgen del Rocío, que incorporan por primera vez referencias al mundo taurino dentro de su iconografía.

El homenaje estuvo marcado por el recuerdo, la gratitud y el reconocimiento a una familia estrechamente ligada a la historia rociera. De esta forma, el nombre de Litri queda unido oficialmente al de la Hermandad Matriz como Hermano Honorario.

La celebración contó además con la participación del coro de la Hermandad, que acompañó el acto con sus cantos, contribuyendo a realzar una ceremonia especialmente significativa para la corporación almonteña.