Almonte adapta el Plan Aldea tras retrasarse el regreso de la Hermandad Matriz por el incendio de Doñana

El Ayuntamiento de Almonte ha adaptado el dispositivo del Plan Aldea tras el retraso del regreso de la Hermandad Matriz de Almonte debido al incendio forestal registrado en el entorno de Doñana.

La situación provocada por el fuego ha obligado a modificar el regreso de varias hermandades gaditanas y ha llevado a la Hermandad Matriz, tradicionalmente la última en abandonar la aldea de El Rocío, a retrasar su salida hasta este jueves por la tarde.

Ante esta circunstancia excepcional, el Ayuntamiento mantendrá activos distintos servicios municipales relacionados con el suministro, la recogida de residuos, la señalización viaria y la atención en la aldea mientras continúe la salida escalonada de hermandades.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha visitado este miércoles al hermano mayor de la Hermandad Matriz, Juan de los Santos, para conocer la evolución de la situación y trasladar el apoyo municipal.

En el encuentro también participaron la concejal delegada del Plan Aldea, Ana Saavedra, el vicepresidente de la Hermandad Matriz, José Muñoz, y representantes de hermandades gaditanas.

El dispositivo de Policía Local previsto inicialmente para el martes será activado finalmente este jueves para acompañar el regreso de la Hermandad Matriz por el Camino de Los Llanos.

La llegada del Simpecado a caballo a Almonte está prevista al anochecer, culminando el recorrido en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y poniendo fin a una romería marcada en sus últimos días por la incidencia del incendio forestal.