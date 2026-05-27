Emigrantes y Huelva regresan hoy a la capital tras la romería del Rocío

La ciudad de Huelva vivirá este miércoles una de las jornadas más emotivas tras la romería del Romería del Rocío con la entrada de las hermandades de Hermandad de Emigrantes y Hermandad de Huelva en distintos puntos de la capital.

La Hermandad de Emigrantes tiene prevista su entrada en la ciudad sobre las 19.00 horas por la Avenida de Guatemala, mientras que la llegada a su casa hermandad se espera aproximadamente a las 20.30 horas.

Por su parte, la Hermandad de Huelva alcanzará la Punta del Sebo a las 17.45 horas aproximadamente. Posteriormente recorrerá distintos puntos de la capital hasta llegar a la Plaza del Punto sobre las 19.45 horas, antes de culminar su regreso con la entrada en su capilla en torno a las 21.30 horas.

Miles de personas acompañarán durante toda la tarde a ambas filiales en un regreso marcado por la emoción, el cansancio acumulado tras el camino y las últimas sevillanas de una romería especialmente intensa.

Con motivo del paso de las hermandades, se producirán cortes y restricciones de tráfico en distintos puntos de la ciudad, especialmente en las zonas del recorrido y accesos próximos, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución y planificar con antelación sus desplazamientos.

La entrada de las hermandades pondrá el broche final en la capital onubense a varios días de peregrinación, fe y convivencia en torno a la Virgen del Rocío.