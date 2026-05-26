El 061 atiende a más de 1.850 pacientes durante la romería del Rocío

El dispositivo sanitario del Plan Romero 2026 ha atendido a un total de 1.852 pacientes durante la romería del Romería del Rocío, según el balance realizado este martes por el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Del total de asistencias realizadas por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, 57 personas necesitaron traslado a centros hospitalarios, mientras que la mayoría de las atenciones estuvieron relacionadas con traumatismos, patologías dermatológicas, infecciones, problemas respiratorios, digestivos y afecciones cardiocirculatorias.

Los pacientes evacuados fueron derivados principalmente a los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de Huelva, además de distintos centros hospitalarios de Sevilla.

Por su parte, la Agencia de Emergencias de Andalucía coordinó desde el pasado 18 de mayo un total de 503 incidencias, una cifra ligeramente superior a la registrada durante la edición anterior.

La mayoría de las emergencias estuvieron relacionadas con cuestiones sanitarias, incidencias de tráfico, bienestar animal, seguridad ciudadana y accidentes de circulación.

Antonio Sanz destacó además que el incendio forestal declarado en el entorno de Parque Nacional de Doñana obligó a reorganizar parte del operativo de regreso de las hermandades gaditanas.

Para ello, el Plan Romero habilitó nuevos puntos asistenciales en las zonas de Matalascañas y Malandar, con vehículos todoterreno y quads destinados a cubrir los nuevos itinerarios establecidos por playa y carretera.

El dispositivo sanitario de esta edición ha contado con más de 200 profesionales y uno de los mayores despliegues sanitarios organizados para una concentración multitudinaria en Andalucía.

Entre los recursos movilizados destacan nueve UVI móviles, ambulancias, vehículos todoterreno, quads, un helicóptero sanitario y un hospital de campaña instalado en la aldea de El Rocío con capacidad para atender a decenas de pacientes de forma simultánea.

Además, el operativo ha incorporado por primera vez un centro sanitario permanente con consultas especializadas, sala de observación y radiología móvil, donde se han realizado más de 400 estudios radiológicos durante la romería.