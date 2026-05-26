La Hermandad Matriz retrasa al jueves su regreso a Almonte por el incendio de Doñana

La Hermandad Matriz de Almonte ha decidido retrasar hasta el próximo jueves por la tarde su regreso a Almonte debido a la situación extraordinaria provocada por el incendio forestal que permanece activo en el entorno de Parque Nacional de Doñana.

La decisión, adoptada de acuerdo con el Hermano Mayor de la Matriz, busca facilitar la reorganización del camino de vuelta de las hermandades de Cádiz, que también se han visto obligadas a retrasar su salida ante la evolución del fuego y las limitaciones existentes en algunas zonas de paso.

Según ha informado la corporación almonteña, la salida hacia Almonte se realizará finalmente el jueves en el mismo horario que estaba previsto inicialmente para el martes, una vez hayan abandonado la aldea todas las hermandades gaditanas.

La situación generada por el incendio está alterando de forma importante el operativo habitual del regreso rociero, obligando a reorganizar itinerarios y tiempos de salida para garantizar la seguridad de peregrinos, animales y carriolas.

Mientras tanto, la Hermandad Matriz celebrará Santa Misa ante la Virgen del Rocío tanto el miércoles como el jueves a las 11.00 horas en la ermita de El Rocío.

Desde la corporación han agradecido “la comprensión, disponibilidad y colaboración de todos” ante una situación calificada como extraordinaria y han deseado un buen camino de regreso al conjunto de hermandades rocieras.