La Guardia Civil despide la romería del Rocío con una emotiva misa en el Santuario

La Guardia Civil ha celebrado este martes su tradicional misa en el Santuario del Rocío, uno de los actos más simbólicos y emotivos que marcan el final de la romería del Romería del Rocío.

La celebración ha estado especialmente marcada este año por el recuerdo a Germán y Jerónimo, los dos agentes del Servicio Marítimo de la Comandancia de Huelva fallecidos en acto de servicio pocos días antes del inicio de la romería durante un operativo contra el narcotráfico.

Durante la ceremonia se vivieron momentos de enorme emoción entre los asistentes, con numerosas muestras de cariño y reconocimiento hacia ambos guardias civiles, muy presentes en una misa cargada de simbolismo y recogimiento.

El acto sirvió además para agradecer la labor desarrollada por los efectivos de la Guardia Civil durante el dispositivo de seguridad del Plan Romero, considerado uno de los mayores operativos de emergencia y coordinación de España.

Desde la organización se destacó el compromiso, la entrega y el trabajo realizado por los agentes durante todos los días de romería para garantizar la seguridad de peregrinos y visitantes en caminos, carreteras y en la propia aldea de El Rocío.

La misa volvió a convertirse así en uno de los momentos más emotivos de la despedida rociera, entre rezos, silencio y el recuerdo permanente a quienes dedicaron su vida al servicio de los demás.