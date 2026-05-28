La Guardia Civil cierra uno de los Rocíos más seguros de los últimos años

La Guardia Civil ha dado por concluido el dispositivo especial del Plan Rocío Seguro 2026 destacando que la romería de este año se ha convertido en una de las más seguras de los últimos tiempos, con un notable descenso de los delitos penales denunciados.

El operativo se ha desarrollado durante catorce días con más de 2.430 agentes desplegados en los caminos de Huelva, Sevilla y Cádiz, así como en la aldea de El Rocío, donde se mantuvieron unos 600 efectivos permanentes.

El dispositivo contó además con más de 900 vehículos, medios aéreos, drones y el Escuadrón de Caballería para reforzar la vigilancia y la movilidad de las 127 hermandades filiales.

La principal novedad de este año ha sido la incorporación del denominado Equipo Halcón, creado para reforzar la prevención y actuar de apoyo dinámico a las patrullas desplegadas sobre el terreno.

Gracias a esta unidad se ha procedido a la detención de doce personas por distintos delitos, entre ellas una persona sobre la que pesaba una orden europea de detención tras permanecer huida de la justicia portuguesa durante más de veinte años.

La Guardia Civil destaca también el papel clave desempeñado por el Servicio Aéreo mediante el uso combinado de helicópteros y drones de última generación, permitiendo una vigilancia constante tanto en la aldea como en los caminos.

El dispositivo especial ha integrado unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, SEPRONA, GEAS, GAR, ARS, Servicio Marítimo, GEDEX y Servicio Cinológico, entre otras especialidades.

Durante la romería se realizaron más de 8.600 auxilios a ciudadanos, entre ellos el rescate de un peregrino y su caballo atrapados en un arroyo y la actuación para controlar dos bueyes desbocados en la aldea, que llegaron a embestir un vehículo oficial.

En materia de bienestar animal, la principal incidencia registrada fue el incendio de un tráiler con nueve équidos en su interior, en el que fallecieron ocho animales y que continúa siendo investigado por el SEPRONA.

Además, la Guardia Civil colaboró en el seguimiento del incendio forestal de Marismillas transmitiendo imágenes aéreas en directo al CECOPI y coordinando el traslado de las hermandades gaditanas que tuvieron que regresar por la playa de Doñana debido al fuego.