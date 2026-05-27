Huelva y Emigrantes ponen fin a la Romería de El Rocío con el regreso a la capital

Las carretas vuelven a abrirse paso entre aplausos, vivas y lágrimas contenidas. Huelva ha vivido este miércoles una de esas jornadas que quedan grabadas en la memoria colectiva con el regreso de las hermandades de Hermandad de Emigrantes y Hermandad de Huelva tras una intensa Romería del Rocío.

Desde primeras horas de la tarde, cientos de personas comenzaron a ocupar acerados, plazas y esquinas esperando el paso de los simpecados. El cansancio del camino se mezcla ya con la emoción del reencuentro y con esa sensación agridulce de que el Rocío empieza definitivamente a despedirse.

La Hermandad de Huelva ha sido la primera en alcanzar la capital. Lo hizo entrando por la Punta del Sebo sobre las 17.45 horas, avanzando lentamente entre palmas hasta alcanzar la Plaza del Punto en torno a las 19.45 horas.

Poco después comenzó también la entrada de Emigrantes por la Avenida de Guatemala. La filial onubense llegó a la casa hermandad alrededor de las 20.30 horas.

A lo largo de todo el recorrido, miles de onubenses acompañaron a ambas hermandades en un ambiente cargado de sentimiento rociero, abrazos y promesas cumplidas.

Con la entrada de Huelva y Emigrantes, la capital onubense pone el punto final a una romería especialmente intensa. Ahora ya toca pensar en el Rocio de 2027.