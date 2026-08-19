Más de 150 guardias civiles velarán por la seguridad en la Venida del Rocío

La Guardia Civil ha desplegado más de 150 efectivos con motivo de la Venida de la Virgen del Rocío desde la aldea hasta Almonte, que se desarrolla entre este miércoles 19 y el jueves 20 de agosto.

El dispositivo especial tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de los miles de peregrinos y devotos que se han desplazado hasta El Rocío para acompañar a la Blanca Paloma durante su tradicional traslado.

El operativo reúne efectivos de diferentes especialidades de la Guardia Civil, entre ellas Seguridad Ciudadana, Pegaso, especializado en el uso de drones; Servicio Cinológico, con guías caninos; SEPRONA; Escuadrón de Caballería; Servicio Aéreo, con helicóptero; Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y Agrupación de Tráfico.

Coordinación desde el COS Rocío

La gestión y coordinación de las distintas unidades desplegadas estará centralizada en el COS Rocío, la Central Operativa de Servicios encargada de gestionar los posibles incidentes que puedan producirse durante el traslado.

Este centro mantendrá además la coordinación con el resto de organismos y administraciones públicas que participan en el dispositivo especial, con el objetivo de mejorar la respuesta ante cualquier emergencia y garantizar el normal desarrollo de la Venida.

La Guardia Civil ha establecido así un amplio dispositivo de seguridad que acompañará el recorrido de la Virgen desde su salida de la aldea hasta su llegada a Almonte, prestando especial atención a la seguridad de los peregrinos y al desarrollo de uno de los acontecimientos con mayor concentración de personas de la provincia de Huelva.