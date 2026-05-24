El Rocío vivirá un Tiempo Jubilar durante la estancia de la Virgen en Almonte

La Misa Pontifical de Pentecostés celebrada este domingo en El Rocío dejó una de las noticias más esperadas por el pueblo de Almonte y los devotos de la Blanca Paloma.

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, confirmó oficialmente el decreto enviado por la Santa Sede, a través de la Penitenciaría Apostólica de Roma, por el que se concede a la Hermandad Matriz de Almonte un Tiempo Jubilar con motivo del próximo traslado de la Virgen del Rocío a Almonte.

El anuncio fue realizado al término de la homilía ante miles de peregrinos reunidos en el Paseo Marismeño y recibido con emoción y aplausos.

El Tiempo Jubilar se extenderá desde el 15 de agosto de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, coincidiendo con la estancia tradicional de la Virgen en la Parroquia de la Asunción de Almonte.

Durante ese periodo, los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria, convirtiendo el próximo traslado de la Blanca Paloma en una cita de especial relevancia espiritual para el mundo rociero.