El Rocío vive la emoción de las primeras presentaciones de la filiales ante la Matriz de Almonte

El Rocío se prepara para vivir este viernes desde las 18:00 horas uno de los momentos más esperados y emocionantes de toda la romería con el inicio de las presentaciones de las hermandades filiales ante la Hermandad Matriz de Almonte y la Virgen del Rocío.

Las arenas de la aldea comenzarán a colmarse de peregrinos acompañando a sus Simpecados entre sevillanas, tamboriles, plegarias y vivas a la Blanca Paloma en una de las estampas más simbólicas del Rocío.

Las hermandades desfilarán ante la puerta principal del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rocío ofreciendo su saludo a la Virgen en un acto que volverá a reunir a miles de personas en torno a la ermita.

La jornada estará protagonizada por las filiales comprendidas entre la número 127, Hermandad del Rocío de Torremolinos, la más joven de todas, y la número 81, Hermandad del Rocío de Mairena del Alcor.

Durante la tarde pasarán por la plaza del Rocío las hermandades de Torremolinos, Montequinto, Linares, Garrucha, Sabadell, Baeza, El Viso del Alcor, San Sebastián de los Reyes, La Carolina, Cartaya, Valencina de la Concepción, Salteras, Torrejón de Ardoz, Santa Fe, Albaida del Aljarafe, Castrense, Chipiona, Chiclana de la Frontera, Cornellá, San Antonio de Portmany, Pozuelo de Alarcón, Morón de la Frontera, Palomares del Río, San Fernando, Mairena del Aljarafe, Palma de Mallorca, Guadix, Alcalá de Henares, Alicante, Escacena del Campo, Estepona, Bruselas, Arcos de la Frontera, Tomares, Manzanilla, Murcia, La Algaba, Chucena, Badajoz, Ronda, Alcalá la Real, Priego de Córdoba, Málaga La Caleta, Niebla, Sevilla Macarena, Carmona y Mairena del Alcor.

La aldea volverá así a transformarse en un inmenso río de fe donde cada Simpecado avanzará lentamente entre una multitud emocionada que aguarda la llegada de los días grandes del Rocío 2026.