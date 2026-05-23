El Rocío se prepara para vivir la solemne Misa de Pentecostés antes de la madrugada más esperada

El Rocío afronta este domingo uno de los días más solemnes y emocionantes de toda la romería con la celebración de la tradicional Misa Pontifical de Pentecostés, el principal culto religioso del Rocío.

Desde primeras horas de la mañana, miles de peregrinos y hermandades filiales comenzarán a concentrarse en el Paseo Marismeño, a los pies de la marisma, para participar en una eucaristía que volverá a convertir a la aldea en el gran centro de la devoción rociera.

La misa comenzará a las 10:00 horas y estará presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, junto a los capellanes de las hermandades filiales.

El acompañamiento musical correrá a cargo del coro de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío de Penitencia de la Hermandad de la Redención.

La jornada continuará ya por la tarde con la tradicional misa de tamborileros, carreteros y coheteros, otro de los cultos más simbólicos de la romería.

Aunque la mañana estará marcada por la solemnidad de la Misa de Pentecostés, la aldea comenzará también a mirar hacia la próxima madrugada, cuando llegue el momento más esperado por los rocieros con el Santo Rosario, el salto de la reja y la salida de la Virgen del Rocío.