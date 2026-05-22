El Rocío cuenta desde hoy con un punto InfoMujer frente a la violencia de género y sexual

El Rocío cuenta desde este viernes y hasta el próximo domingo con un punto InfoMujer destinado a ofrecer información, asesoramiento y atención frente a la violencia de género y sexual durante los días centrales de la romería.

La iniciativa, impulsada a través del Instituto Andaluz de la Mujer, está ubicada en la plaza del Acebrón y funcionará en horario de 12:00 a 18:00 horas.

El espacio dispone de profesionales especializadas en violencia de género capacitadas para prestar una primera asistencia de emergencia a mujeres que puedan sufrir algún episodio de violencia física, psicológica o sexual durante la celebración rociera.

Además de la atención directa, el punto facilita información sobre distintos recursos disponibles para víctimas, entre ellos programas de atención psicológica, casas de acogida y centros de atención integral 24 horas para mujeres que hayan sufrido agresiones sexuales.

La carpa también difunde el teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999, un servicio gratuito, confidencial y operativo las 24 horas del día en 72 idiomas.

La iniciativa incorpora igualmente campañas de sensibilización, materiales divulgativos y aplicaciones móviles relacionadas con igualdad, formación y empleo femenino.

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, José Manuel Borrero, junto a otros representantes institucionales, ha visitado este viernes el dispositivo instalado en la aldea.

Desde la organización destacan que el objetivo es reforzar la prevención, la sensibilización y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de violencia durante uno de los eventos multitudinarios más importantes de Andalucía.