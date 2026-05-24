El Rocío contiene la respiración ante la madrugada más esperada del año

El Rocío se prepara para vivir esta noche su momento más intenso, emocionante y multitudinario. La aldea afronta la esperada madrugada del salto de la reja, cuando la Virgen del Rocío vuelva a recorrer las arenas entre miles de vivas, lágrimas y promesas.

Desde primeras horas de la tarde, las calles rocieras comienzan a llenarse aún más de peregrinos que buscan un lugar junto a la ermita para presenciar una de las estampas religiosas más impresionantes de Andalucía.

La noche arrancará oficialmente a las 00:00 horas con la salida del Santo Rosario desde la Plaza de Doñana. En él participarán todas las hermandades filiales acompañando a sus Simpecados en una procesión marcada por el silencio, el sonido de los tamboriles y la luz de las velas.

La emoción irá creciendo conforme avance el Rosario hasta la llegada del Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte a la ermita.

Será entonces cuando la aldea contenga la respiración esperando el instante que millones de rocieros aguardan durante todo el año: el salto de la reja.

A partir de ese momento, la Virgen del Rocío iniciará su salida procesional para recorrer durante horas las calles de la aldea visitando a sus hermandades entre una marea humana desbordada de fe y emoción.

El amplio dispositivo de seguridad y emergencias permanecerá activado durante toda la madrugada ante la enorme concentración de personas prevista en torno al Santuario y las principales calles de la aldea.