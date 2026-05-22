El Rocío afrontará un fin de semana de calor intenso con noches cada vez más cálidas

El Rocío vivirá una Romería 2026 marcada por el ambiente plenamente veraniego, el calor intenso durante el día y unas noches que irán ganando temperatura conforme avance el fin de semana.

Las previsiones meteorológicas hasta el lunes 25 de mayo apuntan a cielos despejados o poco nubosos y máximas que se moverán entre los 35 y los 37 grados tanto en la aldea como en buena parte de los caminos rocieros.

Este viernes y sábado las mínimas nocturnas rondarán los 17 grados, permitiendo algo más de alivio para los peregrinos durante la madrugada y las horas de descanso.

Sin embargo, a partir del domingo y especialmente el lunes, las temperaturas mínimas subirán hasta los 19 grados, dejando noches mucho más cálidas en la aldea coincidiendo además con los momentos más intensos de la romería y la espera de la salida de la Virgen.

Durante las horas centrales del día se esperan valores cercanos a los 36 y 37 grados bajo un sol prácticamente constante y apenas presencia de nubes altas en algunos momentos del fin de semana.

La combinación de calor, polvo y gran concentración de personas obligará a extremar las precauciones, especialmente entre peregrinos, caballistas y romeros que permanezcan durante horas en el exterior.

Desde el Plan Romero se insiste en la necesidad de mantener una hidratación constante, protegerse del sol y evitar esfuerzos físicos prolongados durante las horas de mayor temperatura.

Aun así, la estabilidad atmosférica favorecerá el normal desarrollo de una romería que volverá a reunir a cientos de miles de personas en torno a la Blanca Paloma en uno de los fines de semana más esperados del año en Andalucía.