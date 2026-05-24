El Plan Aldea encara la madrugada más multitudinaria del Rocío con más de 1.150 atenciones sanitarias y 352 incidencias

El Rocío afronta la recta final de la romería con un dispositivo reforzado de seguridad y emergencias para hacer frente a las horas de mayor concentración de personas antes del salto de la reja y la salida procesional de la Virgen del Rocío.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha presidido este domingo una nueva reunión de coordinación del Plan Aldea en el Cecopi, donde se ha destacado la “extraordinaria normalidad” con la que está transcurriendo el operativo pese a la enorme afluencia de peregrinos.

Desde la activación del Plan Romero el pasado 18 de mayo, la Agencia de Emergencias de Andalucía EMA 112 ha gestionado un total de 352 incidencias, una cifra muy similar a la del pasado año. Las actuaciones más frecuentes corresponden a asistencias sanitarias (224), incidencias de tráfico (40), bienestar animal (31), incendios (18) y seguridad ciudadana (16).

En el apartado sanitario, el dispositivo ha atendido ya a 1.153 pacientes, prácticamente los mismos que en la romería de 2025, y ha realizado 39 traslados hospitalarios, 22 de ellos a hospitales de Huelva y 17 a centros de Sevilla.

Entre las patologías más frecuentes figuran traumatismos, problemas respiratorios, infecciones leves y afecciones cardiocirculatorias.

Durante la celebración de la Misa Pontifical de Pentecostés, el Puesto Sanitario Avanzado instalado en el Paseo Marismeño realizó ocho asistencias, ninguna de gravedad. El operativo sanitario volverá a desplegarse esta noche coincidiendo con el Rosario y las horas previas a la salida de la Virgen.

Entre las incidencias más destacadas figura un menor de 16 años herido tras ser arrollado por un caballo desbocado en la calle Santa María, así como un hombre de 50 años atendido después de ser golpeado por dos bueyes y una mujer de 63 años trasladada tras caer de una carriola.

En materia de seguridad y control, la Unidad Adscrita de Policía Nacional ha realizado 118 inspecciones medioambientales, levantado 180 actas por infracciones de tráfico y controlado cerca de un millar de vehículos.

El servicio veterinario del Plan Romero ha informado además de la muerte de dos animales durante las últimas horas: un buey de la filial de Triana y un caballo que tuvo que ser sacrificado tras sufrir un cólico.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte ha señalado que ya se han recogido más de 645.000 kilos de residuos en la aldea, un 2% más que el pasado año, mientras que varios aparcamientos presentan ya una ocupación prácticamente completa.

Todo ello en una jornada en la que la aldea se prepara para vivir la madrugada más esperada del año con miles de rocieros aguardando el salto de la reja y el encuentro con la Blanca Paloma.