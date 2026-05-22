Mueren ocho mulos al incendiarse un camión de transporte animal en la carretera de El Rocío

Ocho mulos han muerto este jueves tras incendiarse un camión de transporte de animales en la carretera de acceso a El Rocío, en plena Romería 2026.

El suceso se produjo sobre las 19:28 horas en el kilómetro 8 de la A-483 en sentido Huelva, cuando varios testigos alertaron al servicio de emergencias al detectar un vehículo ardiendo en plena vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, agentes de la Guardia Civil, sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y miembros del dispositivo de EMA Infoca.

Según fuentes de la Guardia Civil, ocho équidos fallecieron en el incendio, mientras que otro mulo resultó herido durante el siniestro.

El fuego generó momentos de gran tensión debido a la cercanía de numerosos vehículos y peregrinos que transitan estos días por las carreteras del entorno rociero.

Las causas del incendio están siendo investigadas mientras los servicios de emergencia trabajaron para extinguir las llamas y garantizar la seguridad en la zona.