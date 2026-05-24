La Guardia Civil controla a dos bueyes desbocados en una calle de El Rocío

La Guardia Civil ha logrado controlar a dos bueyes desbocados en la tarde de este sábado en una de las calles de la aldea de El Rocío, en una intervención que evitó posibles daños personales entre los numerosos viandantes y peregrinos presentes en la zona.

El aviso alertó de la presencia de los animales corriendo sin control por la aldea, lo que provocó una rápida movilización de varias patrullas de la Guardia Civil. Ante el grave riesgo que suponía la situación, los agentes iniciaron un dispositivo de seguimiento y contención para tratar de frenar la huida de los bueyes.

Finalmente, los animales pudieron ser controlados en el interior de uno de los aparcamientos habilitados gracias a una actuación coordinada en la que participaron tres vehículos oficiales y dos ciudadanos a caballo, cuya colaboración resultó fundamental para cercar a los animales.

La rápida intervención permitió evitar que los bueyes pudieran arrollar a personas, dada la fuerza y peligrosidad que presentaban durante la carrera descontrolada por las calles de la aldea.

Como consecuencia de la actuación, uno de los vehículos oficiales sufrió diversos daños materiales. Además, la Guardia Civil mantiene abiertas gestiones para identificar a una posible persona lesionada que, al intentar sujetar a los animales, habría sufrido una luxación de hombro.

Por su parte, agentes del SEPRONA identificaron a los animales, pertenecientes a una hermandad rociera, e informaron de los hechos a sus responsables.