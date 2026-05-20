Emigrantes ya peregrina hacia la Blanca Paloma

La Hermandad de Emigrantes ya está en camino hacia El Rocío. La filial onubense ha iniciado este miércoles una de las salidas más emocionantes y multitudinarias de la romería, dejando estampas de sevillanas, vivas y lágrimas en una ciudad que vuelve a echarse a la calle para despedir a uno de sus grandes símbolos rocieros.

Con el Simpecado avanzando entre aplausos y plegarias, Emigrantes ha comenzado su peregrinación acompañada por miles de personas en una jornada marcada por el fervor y la emoción. La hermandad, que cuenta con alrededor de 2.000 hermanos y ostenta desde 2023 el título de Real, volverá a protagonizar uno de los caminos más seguidos y populares de toda la provincia.

Al frente de la filial marcha su hermano mayor, Jesús María Muñoz, en una romería especialmente significativa para una hermandad que continúa creciendo año tras año y que mantiene intacta la esencia de sus raíces.

Salida de la Hermandad de Emigrantes hacia El Rocío.

La salida deja imágenes llenas de simbolismo en distintos puntos de Huelva, donde vecinos, familias y devotos han acompañado al Simpecado en sus primeras horas de camino. El paso por las calles de la capital vuelve a convertirse en una mezcla de fe popular, tradición y sentimiento rociero.

Tras abandonar la ciudad, la hermandad realizará este miércoles el sesteo en la base militar de El Picacho, previsto para las 16.30 horas, antes de continuar hacia Tres Rayas, donde hará noche alrededor de las 21.00 horas.

Emigrantes a la puertas del Ayuntamiento.

La jornada del jueves llevará a Emigrantes hasta el paraje de El Gato, donde tendrá lugar el sesteo antes de afrontar los últimos kilómetros hacia la aldea almonteña. La llegada a El Rocío está prevista para las 21.00 horas.

Comienza así un nuevo camino para una hermandad que convierte cada año la peregrinación en una manifestación colectiva de fe y convivencia. Porque Emigrantes no solo avanza entre pinares y arenas: avanza también entre recuerdos, promesas y emociones compartidas por generaciones de rocieros.