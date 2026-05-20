Consulta los horarios y el recorrido de la Hermandad de Huelva en su salida hacia El Rocío

La Hermandad del Rocío de Huelva volverá a llenar este jueves de emoción, sevillanas y fervor rociero las calles de Huelva con el inicio de su peregrinación hacia El Rocío.

La jornada arrancará a las 7:30 horas con la tradicional Misa de Romeros, antes de que el Simpecado emprenda su salida oficial a las 9:00 horas desde la casa hermandad por las calles Niñas de la Manola, Marismeños, avenida de Andalucía y Galaroza.

El caminar de la filial onubense volverá a dejar imágenes únicas entre tamboriles, flores y promesas rocieras. A las 9:30 horas llegará a la Iglesia del Rocío y, quince minutos después, realizará parada en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la Alameda Sundheim.

Uno de los momentos más especiales de la mañana se vivirá a las 10:10 horas ante el Monumento a la Virgen del Rocío, donde tendrá lugar la despedida municipal en un ambiente cargado de emoción y vivas a la Blanca Paloma.

La hermandad continuará posteriormente por la avenida de Italia hacia el convento de las Hermanas de la Cruz y seguirá avanzando hacia la Delegación del Gobierno andaluz y la Comandancia de Marina.

A las 12:00 horas tendrá lugar el rezo del Regina Coeli en el Paseo de la Ría, uno de los instantes más simbólicos del recorrido antes de alcanzar la Punta del Sebo a las 12:20 horas.

El Simpecado seguirá su peregrinación pasando por las antiguas instalaciones de Aragonesas y la Base Militar de El Picacho hasta llegar a las 15:30 horas a La Suelta, donde la hermandad realizará el tradicional sesteo.

Tras retomar la marcha a las 17:30 horas, los rocieros pondrán rumbo a Las Posadillas antes de alcanzar La Matilla, lugar previsto para la pernocta a las 19:30 horas.

Ya en plena madrugada, el silencio del camino se romperá únicamente con las oraciones y las velas del rezo del Santo Rosario, previsto para las 00:00 horas, en otra de las estampas más íntimas y emocionantes del Rocío onubense.