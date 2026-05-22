El Ayuntamiento de Almonte y la Diputación ponen el foco en los servicios que sostienen El Rocío

El Ayuntamiento de Almonte y la Diputación Provincial de Huelva han puesto este viernes el foco en el enorme despliegue de servicios públicos que sostiene la Romería del Rocío durante sus días centrales, coincidiendo con la llegada masiva de hermandades y peregrinos a la aldea.

Representantes de ambas administraciones han mantenido un encuentro informativo en la Concejalía de El Rocío para analizar la coordinación del denominado Plan Aldea, integrado a su vez dentro del Plan Romero.

En el acto participaron la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, Antonia Rocío Pérez; el presidente de la Diputación, David Toscano; y el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda.

Antonia Rocío Pérez destacó el “enorme reto” organizativo que supone gestionar una aldea que multiplica de forma extraordinaria su población durante la romería y subrayó que uno de los grandes objetivos municipales es mantener El Rocío “limpio e impoluto durante las 24 horas del día”.

El Ayuntamiento destina este año cerca de 800.000 euros al refuerzo del dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos, que incluye más contenedores, cubas de agua, maquinaria rastrilladora, equipos manuales y más de 940 jornadas de trabajo.

La responsable municipal también incidió en el importante despliegue de seguridad previsto para estos días, con un operativo formado por 85 agentes de Policía Local y el apoyo de efectivos llegados desde otros municipios andaluces.

Otro de los aspectos destacados ha sido el sistema digitalizado de control y matriculación de carruajes impulsado por el Consistorio para mejorar la organización y seguridad en una aldea considerada referencia internacional del caballo.

Por su parte, David Toscano subrayó que “el Rocío es el camino que nos une con la Virgen, con nuestras raíces y con Doñana” y recordó que la Diputación participa activamente en el Plan Romero y Plan Aldea con una inversión cercana a los 425.000 euros.

El organismo provincial colabora especialmente en actuaciones relacionadas con caminos, limpieza, salubridad y seguridad durante el desarrollo de la romería.

El Ayuntamiento también ha presentado un nuevo servicio de lanzaderas para facilitar los desplazamientos durante estos días de máxima afluencia, operativo desde este jueves hasta el domingo en horario de 10:00 a 21:00 horas.

Todo el operativo se enmarca además en la campaña institucional “El Rocío se cuida entre todos. Con fe, respeto y responsabilidad”, con la que el Consistorio pretende concienciar sobre la importancia del cuidado compartido de la aldea y del entorno natural durante la celebración.