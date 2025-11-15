Milena Smit: la actriz que ilumina Huelva con su talento

Milena Smit se ha consolidado en tiempo récord como una de las intérpretes más magnéticas y versátiles del cine español. Dos veces nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación, su irrupción en la industria la situó de inmediato entre los talentos más prometedores de su generación. Tras su deslumbrante debut, su carrera tomó un impulso definitivo al ponerse a las órdenes de Pedro Almodóvar en dos ocasiones, compartiendo escenas con figuras como Penélope Cruz.

En televisión, su presencia en “La chica de nieve”, la serie de Netflix más vista en 2023 con más de 150 millones de horas reproducidas, confirmó su capacidad para conectar con audiencias internacionales.

Ahora, galardonada con el Premio Luz del Cine Iberoamericano de Huelva, Milena visita la ciudad para recibir un reconocimiento que celebra no solo su trabajo pasado, sino la proyección imparable de una actriz que sigue creciendo y sorprendiendo en cada nuevo proyecto. Aprovechamos su paso por el Festival para conversar brevemente con ella.

P: Buenas tardes, Milena, y bienvenida a Huelva.

R: Muchísimas gracias, de verdad.

P:¿Es la primera vez que vienes a Huelva?

R: Bueno, vine de pequeña un par de veces, así que no es exactamente la primera.

P: ¿Qué recuerdos tienes de aquella primera vez?

R: Pues recuerdo unas vacaciones familiares en verano, muy bonitas, y de jugar mucho en la playa. Asimismo, también estuve de pequeña una vez en el Festival, lo cual me hace mucha ilusión recordar ahora que vuelvo.

P: El hecho de ser una prometedora intérprete de la nueva generación del cine español —aunque yo diría que ya estás completamente consagrada— te ha llevado a recibir el Premio Luz de la 51ª Edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. ¿Qué ha significado para ti?

R: Pues para mí ha sido muy bonito recibir el Premio Luz, por el propio simbolismo que tiene. ¿Qué decir? Me siento muy agradecida por la concesión de un galardón tan prestigioso. Es un honor enorme.

P: Por cierto, y hablando de premios: has estado nominada dos veces al Goya. ¿Será a la tercera la vencida?

R: Quién sabe… jajaja. Ojalá. Sería precioso.

P: Actualmente eres ‘chica Almodóvar’. ¿Te consideras su musa?

R: Bueno, sí, claro. Me considero chica Almodóvar porque he hecho ya dos películas con Pedro, y a mucha honra. Sin duda es un gran director del cual me siento muy agradecida. Trabajar con él ha sido una experiencia muy especial.

P: La próxima ya tiene nombre y fecha de estreno.

R: Así es: “Amarga Navidad” es el título y se estrenará el 20 de marzo. Estoy muy emocionada con ese proyecto.

P: Volviendo al Festival: ¿te llama la atención que ya vayan por 51 ediciones?

R: Claro que sí. Eso refleja el amor y el esfuerzo de quienes lo iniciaron y lo han cuidado. Llegar a 51 ediciones no es fácil. Y me gusta mucho que sea un punto de encuentro entre el cine español y el latinoamericano. Sin duda, debe de ser todo un orgullo para Huelva.

P: Por aquello de que estás a punto de subirte a las tablas del Palacio de Congresos de la Casa Colón, solo me queda agradecerte la deferencia de dedicarnos unos minutos.

R: Gracias a ti y a la organización por haber pensado en mí para tan prestigioso premio. Es un placer estar aquí.