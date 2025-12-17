Adrián Marín, identidad gaditana y emoción flamenca al servicio del diseño nupcial

Hoy charlamos con Adrián Marín Medina tras alzarse con el primer premio del certamen, un reconocimiento que marca un antes y un después en su trayectoria. Desde el primer momento, su manera de entender el diseño, profundamente ligada a su tierra y a la emoción, llamó mi atención.

P: ¿Qué supone para ti, como joven diseñador de Cádiz, haberte alzado con el primer premio en la 5ª edición del certamen nupcial de diseñadores noveles de Andalucía celebrado en Huelva?

R: Para mí supone muchísimo, tanto a nivel personal como profesional. Ganar este primer premio ha sido una confirmación de que todo el esfuerzo, las horas de trabajo y la apuesta por una visión propia van por el buen camino. Más allá del resultado, la experiencia en sí ha sido muy satisfactoria, por todo lo que he aprendido durante el proceso y por poder compartirlo con otros diseñadores con mucho talento.

Venir de Cádiz, una tierra con muchísima creatividad, pero a veces lejos de los grandes focos de la moda, hace que este reconocimiento tenga aún más valor. Te recuerda que todavía queda mucho por aprender y mejorar, pero también que el trabajo bien hecho y sincero conecta. El certamen me ha permitido crecer, escuchar, observar y seguir formándome como diseñador.

Además, más allá de la visibilidad, este premio me anima a seguir profundizando en el diseño nupcial, arriesgando y evolucionando poco a poco. También lo vivo como una responsabilidad y un orgullo: representar a Cádiz y a Andalucía y demostrar que desde aquí se puede hacer moda nupcial con identidad, sensibilidad y proyección. Para mí, marca claramente un antes y un después en mi trayectoria.

P: Tu trabajo abarca tanto la moda femenina como la flamenca, ¿cómo conviven estas dos vertientes en tu trayectoria creativa?

R: Van de la mano. No las vivo como dos caminos separados sino como un mismo lenguaje que se expresa de distintas formas. Disfruto muchísimo mezclando la moda femenina y la flamenca, porque juntas me permiten crear con más libertad y con más verdad.

La moda flamenca me aporta energía, movimiento y una conexión muy directa con el cuerpo de la mujer. Me encanta trabajar el volumen, los volantes y el patronaje desde esa intensidad que tiene el flamenco, y todo ese aprendizaje se refleja después en la moda femenina.

Por su parte, la moda femenina me da espacio para experimentar, jugar con materiales, siluetas y enfoques más actuales, y esa frescura vuelve luego a mis diseños flamencos. Al final, una impulsa a la otra. La flamenca me conecta con la raíz y la emoción, y la moda femenina me permite avanzar, probar y evolucionar. Esa combinación es la que realmente me motiva y define mi forma de diseñar.

Adrián trabajando en su taller costura

P:¿Cuándo y por qué decidiste dar el paso hacia el diseño, y qué te atrajo especialmente de la moda femenina?

R: El diseño es algo que siempre me había gustado y que, de una forma u otra, ha estado presente desde hace tiempo. Sin embargo, el momento de dar el paso llegó al terminar bachillerato, cuando sentí que necesitaba tomármelo en serio y formarme para convertir esa inquietud en una profesión. Fue entonces cuando encontré el Grado Superior de Patronaje y Moda en el Instituto Pablo Picasso de Sevilla, y ahí todo empezó a tomar forma.

Esa etapa me permitió entender la moda desde una base técnica y real, aprender patronaje y comprender todo el proceso que hay detrás de una prenda. Ahí confirmé que no era solo una afición, sino el camino que quería y quiero seguir de manera profesional.

Para mí, la moda, y en este caso la femenina, es ese espacio donde puedo trabajar para construir algo único, en el que cada prenda tiene su propia historia y su propia intención, y eso es lo que realmente me motiva a seguir creando.

Y así concebí la colección Apodaca que presenté al certamen Volantes de Cádiz 2025 de la Pasarela Flamenca de Jerez, inspirada en la Alameda de Cádiz, el lugar donde pasé mi infancia y crecí, y con el que quise iniciar mi universo creativo a otros niveles.

Dos de sus diseños de la colección Apodaca del certamen Volantes de Cádiz

P: Cádiz tiene una personalidad muy marcada, ¿crees que tu origen influye en tu manera de diseñar? ¿En qué aspectos se nota más?

R: Totalmente. Cádiz tiene una personalidad muy especial y muy propia, y es algo que siempre comento con otros compañeros y compañeras de la moda que voy conociendo en el camino.

La luz de Cádiz, el reflejo del sol sobre el mar, la sal que flota en el aire o un paseo nocturno escuchando el sonido constante de las olas crean una manera muy particular de sentir y de mirar. Todo eso me inspira cada día y es esa inspiración la que me lleva a crear prendas ligeras, en movimiento, con diseños que buscan acompañar al cuerpo con naturalidad, sin imponerse.

Y luego está su gente, cercana, sencilla, auténtica, que vive desde la verdad. Esa forma de ser es la que me inspira a pensar en una mujer real, con carácter y sensibilidad, que quiere sentirse cómoda y reconocida en lo que lleva. Al final, mi relación con Cádiz es una historia de amor cargada de tradición y libertad como aspectos que definen mi trabajo.

Colocando la peineta a una de sus clientas

P: En el certamen presentaste un único traje, ¿cómo fue el proceso creativo de esa pieza desde la idea inicial hasta el resultado final?

R: Pues precisamente fue mi Cádiz la que me inspiró desde el primer momento. No partí de una idea técnica, sino de una emoción muy clara: la fuerza que tiene mi tierra y la manera tan especial que tiene de quedarse contigo. Quería que el vestido hablara de Cádiz sin necesidad de explicarlo, que se sintiera en el movimiento, en la luz y en la manera de vestir la pieza.

Pensé en el mar, en las murallas y en la brisa del mar, y, unido todo, en esa sensación de libertad que se respira. Todo eso fue tomando forma poco a poco en siluetas con vuelo, en volúmenes que se mueven casi solos. La idea era que el vestido pareciera que tuviera vida propia.

Los materiales, los encajes, los vivos al bies, las borlas y los volúmenes no están ahí por casualidad; todos responden a esa idea de elementos que definen a Cádiz y que he querido combinar en esta creación.

Diseño ganador del certamen nupcial de diseñadores noveles de Andalucía

P: ¿Qué elementos destacarías de ese diseño ganador: tejidos, silueta, detalles o concepto?

R: Es una pieza con una carga emocional muy clara. A nivel de tejidos, la elección de la tela brocada es fundamental, porque aporta estructura, profundidad y mucha riqueza visual, que he querido enriquecer con los encajes, las flores de tela con pedrería y las borlas.

Los volúmenes y los volantes no son decorativos, sino que están colocados para acompañar el cuerpo y generar dinamismo al andar, junto con los vivos al bies al filo del volante.

P: ¿Qué crees que fue lo que más valoró el jurado de tu propuesta frente al resto de participantes?

R: Pues no lo sé. Había propuestas con muchísimo nivel y compañeros con un talento increíble, así que nunca sabes qué es lo que va a terminar marcando la diferencia. Yo me limité a presentar un trabajo muy fiel a lo que soy y a cómo entiendo el diseño.

Imagino que el jurado pudo percibir que detrás del vestido había una idea bien construida que iba más allá de lo puramente estético, sin lugar a la improvisación. Quizá eso ayudó a que la propuesta se entendiera como un conjunto.

Solo puedo estar agradecido. Para mí ya fue un privilegio formar parte de ese grupo de participantes y vivir la experiencia de este certamen.

P: La moda flamenca forma parte importante de tu trabajo, ¿qué te aporta este estilo y qué la diferencia, para ti, de otros tipos de diseño?

R: La moda flamenca es mi pasión. Es el lugar donde me siento más libre y más conectado con lo que hago, donde puedo expresar de forma más intensa mi manera de entender el diseño. No es solo un estilo dentro de mi trabajo, es una forma de sentir la moda y de vivir el proceso creativo.

En la moda flamenca la prenda no se entiende en quieto; necesita cuerpo, gesto y ritmo para cobrar sentido. Cada volante, cada volumen y cada línea de patronaje tienen que dialogar con el cuerpo y con el andar de la mujer, y eso exige una sensibilidad y una precisión muy especiales.

Más allá de su carga cultural y emocional, el flamenco ha formado parte de mi vida desde pequeño. Crecer viéndolo, sintiéndolo y viviéndolo hace que hoy pueda reinterpretarlo a mi manera y trasladarlo a mis diseños.

P: ¿Cómo viviste el momento en el que anunciaron tu nombre como ganador del concurso organizado por la Agencia de Modelos Kilah?

R: Pues es una sensación tan bonita que no sé ni cómo expresarla. Por un momento te quedas en blanco e inmóvil, y al poco empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza a la vez: las horas sin dormir, los agobios, las personas que te han acompañado en el camino y también las que, aunque no estén en ese momento, siguen muy presentes.

El momento de recibir el premio es muy bonito porque sabes que es algo que vas a recordar toda la vida. Cuando escuché mi nombre y me llamaron para salir, me temblaba todo el cuerpo. Intentas mantener la calma, sonreír y estar a la altura, pero por dentro estás desbordado.

Luego, cuando todo pasa y llegas al hotel, miras la placa y el ramo de flores y te derrumbas. Recuerdas las palabras de los compañeros dándote la enhorabuena, los abrazos que recibes, y solo te salen lágrimas porque es ahí cuando realmente te das cuenta de todo lo que acaba de pasar.

P: Tras este reconocimiento, ¿qué oportunidades o retos te gustaría afrontar a corto y medio plazo?

R: Sobre todo, seguir aprendiendo, disfrutando del proceso y seguir haciendo moda desde mis orígenes. Actualmente me encuentro preparando la colección que voy a presentar en el certamen de la Pasarela Flamenca Tío Pepe de Jerez 2026, como ganador del certamen Volantes de Cádiz de este 2025. Además, tengo por delante la final del certamen Muévete Flamenca de la Pasarela Flamenca de Andújar, otra experiencia que afronto con muchas ganas.

Todo esto intento compatibilizarlo con la realidad del día a día en el mundo de la moda. Esa combinación entre experiencia profesional y aprendizaje continuo es la que te va dando las herramientas para seguir avanzando en esta industria, con los pies en la tierra.

Adrián desfilando tras proclamarse ganador del certamen Volantes de Cádiz

P: ¿Qué consejo darías a otros jóvenes diseñadores andaluces que están comenzando y quieren abrirse camino en certámenes como este?

R: Que disfruten mucho. Que no se queden con los baches que te encuentras, sino con las muchas satisfacciones que da ver tu creación final hecha.

Que se atrevan a arriesgar, a probar cosas nuevas, a equivocarse y también a acertar. Todo forma parte del camino y cada error enseña algo que luego se nota en el trabajo. Y, por encima de todo, quiero incidir en que a todo lo que hagan le pongan pasión para buscar hacerse únicos.

No hay una fórmula perfecta, porque el resultado final es la suma de muchas horas de trabajo, muchas horas sin dormir, de dudas, de aprendizaje constante y de creer en lo que haces incluso cuando no es fácil.

P: Para terminar, ¿qué te gustaría que transmitiera una mujer —ya sea novia o flamenca— al vestir uno de tus diseños?

R: Transmitir verdad. Que al ponerse uno de mis diseños no sienta que lleva un vestido, sino que se reconozca en él y viva ese momento como suyo.

Quiero que mis diseños hablen sin necesidad de palabras, que cuenten una historia y que transmitan fuerza y sensibilidad al mismo tiempo, carácter y delicadeza.

Otra de sus clientas luciendo uno de sus diseños

P: Ha sido un placer charla contigo. ¿Te gustaría añadir algo más?

R: Pues quiero aprovechar para dar las gracias a la Agencia de Modelos Kilah por la organización, el cariño y la oportunidad de formar parte de un certamen tan especial. También a mis compañeros y compañeras, por el respeto, el apoyo y el talento compartido, porque vivir esta experiencia rodeado de personas con tanta pasión por la moda la hace aún más enriquecedora.

Y, por supuesto, gracias a todas las personas que me acompañan en el camino y confían en mi trabajo. Todo esto no tendría sentido sin todos ellos.

Y, sin duda, también a ti por hacerme un hueco en el Diario de Huelva, en tu sección Rincón Choquero.