Zufre mejora el Camino Blanco con una inversión de 330.000 euros para impulsar el desarrollo rural

El Camino Blanco de Zufre ha recibido una inversión de más de 330.000 euros en el marco del Plan Itínere II, un proyecto cofinanciado al 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022.

Los trabajos han incluido la aplicación de una capa de zahorra, tramos de hormigón armado y la limpieza y desbroce de los márgenes de las cunetas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona.

El delegado de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos, destacó que la actuación “facilita el acceso a las explotaciones de la zona, a la Cooperativa Nuestra Señora del Puerto y al tránsito de todos los vecinos que utilizan esta vía, contribuyendo a la actividad empresarial y a fijar la población en el territorio”.

Esta intervención se enmarca dentro de los esfuerzos por poner en valor las zonas rurales, mejorar la conectividad y garantizar un desarrollo sostenible de la actividad económica y social en los municipios andaluces.