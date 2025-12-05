Diputación y Universidad de Huelva se unen para proteger la dehesa frente a la seca de la encina

La Diputación de Huelva y la Universidad de Huelva han firmado esta mañana un convenio de colaboración para impulsar la investigación y los ensayos frente a la seca de la encina, una de las principales amenazas que enfrenta el ecosistema de la dehesa en la provincia.

El acuerdo, rubricado por el presidente de la Diputación, David Toscano, y el rector de la Universidad, José Rodríguez Quintero, dotado con 290.000 euros aportados íntegramente por la Diputación, convierte la finca Huerto Ramírez en un espacio de innovación rural orientado a proteger y recuperar la salud de la dehesa.

El convenio permitirá desarrollar estudios sobre el suelo y el arbolado, ensayos prácticos y acciones de transferencia de conocimiento dirigidas a ganaderos, propietarios y trabajadores forestales. También se fomentará la gobernanza participativa y la formación de los agentes del territorio.

Toscano subrayó que “lo que hoy firmamos no es un documento administrativo más. Es una respuesta directa a un problema que preocupa a nuestros pueblos y a quienes viven de la tierra. La seca de la encina está dañando la dehesa y, con ella, el modo de vida de muchas familias de la Sierra y el Andévalo”.

Por su parte, Rodríguez Quintero destacó que la colaboración refleja la vocación de la Universidad de Huelva de actuar como dinamizador de la región y poner la ciencia al servicio del desarrollo rural. “Las dehesas son un sistema agroforestal de referencia que requiere un esfuerzo adicional para valorar sus usos y afrontar amenazas como la seca”, afirmó.

Con este convenio, Diputación y Universidad refuerzan su compromiso con la protección del patrimonio natural de Huelva y con el desarrollo sostenible de los municipios rurales, apostando por la investigación aplicada y la cooperación institucional como herramientas clave para garantizar el futuro del medio rural.