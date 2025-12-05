La Banda Municipal de Palos ofrece hoy un Concierto de Navidad inspirado en las bandas sonoras de Disney

La Banda Municipal de Música de Palos de la Frontera celebra esta tarde su tradicional Concierto de Navidad, que este año estará dedicado al universo Disney. La cita, de carácter gratuito, tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura del municipio.

El público podrá disfrutar de un repertorio especialmente pensado para las familias, con algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de las películas de Disney, que llenarán el escenario de magia, nostalgia y espíritu navideño. Será una oportunidad para que niños y adultos compartan una tarde musical diferente, marcada por melodías reconocibles y una ambientación festiva.

El Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a asistir a este espectáculo, concebido para inaugurar las fiestas navideñas con música y emoción.