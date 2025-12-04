San Juan del Puerto inicia la licitación de su nueva residencia de mayores por 3,6 millones de euros

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha dado un paso decisivo para la construcción de su esperado Centro Residencial para Personas Mayores al aprobar la licitación de las obras, cuyo presupuesto asciende a 3,6 millones de euros, IVA incluido. El expediente ya está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de diciembre.

El proyecto, diseñado por los arquitectos Sergio Gómez Melgar y Mª José Carrasco Conejo, contempla un moderno edificio en la calle Niña nº 5, concebido bajo un modelo innovador de cinco unidades de convivencia con un máximo de diez residentes cada una. La filosofía “hogar” busca potenciar la autonomía, el bienestar y la socialización de los mayores, ofreciendo habitaciones dobles e individuales, amplias zonas comunes, comedores, salas de estar y espacios exteriores vinculados a cada unidad. El edificio estará centrado en un lucernario que aportará luz natural y sensación de amplitud.

La financiación combina aportaciones de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, dentro del programa europeo Next Generation EU, junto con inversión municipal, garantizando la viabilidad del proyecto y su impacto social y económico.

La alcaldesa Rocío Cárdenas ha destacado la relevancia del proyecto: “Con esta licitación damos el paso decisivo para que la nueva Residencia de Mayores sea una realidad. Es un compromiso firme con la dignidad de quienes construyeron nuestro pueblo y una inversión que generará empleo y reforzará el futuro de San Juan del Puerto”.

Se espera que las obras se desarrollen a lo largo de 2026, con un impacto significativo en la economía local, generando empleo directo durante la construcción y puestos estables y cualificados una vez abierto el centro. La futura residencia, además, consolidará un equipamiento esencial que responde a las necesidades del municipio y refuerza el compromiso con la calidad de vida de sus mayores.