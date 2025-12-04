La luz de Santa Bárbara ilumina Riotinto en su festividad minera

Un año más, la localidad de Minas de Riotinto celebra la Festividad de los Mineros con el tradicional encendido de la cruz en honor a su patrona, Santa Bárbara. La ceremonia marca uno de los días más importantes del calendario local, donde la minería vuelve a ser protagonista y símbolo de identidad para la comunidad.

En esta edición de 2025, los encargados de inaugurar la festividad han sido la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, junto a una comitiva de Atalaya Mining, encabezada por su Director General, Fernando Araúz. El encendido de la cruz simboliza la protección de los mineros y el reconocimiento a su labor histórica y presente en la región.

La jornada continúa con actos que ensalzan la tradición minera y la cultura local, fortaleciendo el vínculo entre las gentes y su legado histórico.