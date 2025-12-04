La Rábida se llena de Navidad con artes marciales históricas, geocaching y cuentacuentos inmersivos
El Parque Botánico José Celestino Mutis se convierte en epicentro de una programación familiar y multicultural que se desarrollará hasta el 11 de enero.
La Diputación de Huelva ha presentado hoy la programación especial de Navidad en La Rábida, que tendrá como escenario principal el Parque Botánico José Celestino Mutis y se desarrollará del 5 de diciembre al 11 de enero de 2026. La agenda combina cultura, deporte, educación, historia y literatura, ofreciendo actividades para todos los públicos.
En el acto de presentación participaron el diputado de la Unidad de Gestión de La Rábida (UGR) y Deportes, Juan Daniel Romero, el director de la UGR, Agustín Medina, y los responsables de las distintas actividades: José Ángel Arasola (Geocaching), Pedro Velasco (Panoplia Iberoamericana de Artes Marciales Históricas) y Cristian Nali(‘Cuentacuentos y Leyendas del Celestino Mutis’).
Romero destacó que esta programación navideña supone “una apuesta de la Diputación por descubrir La Rábida desde nuevas perspectivas, disfrutar en familia y acercar al público a experiencias innovadoras”. La agenda incluye desde exhibiciones de artes marciales históricas hasta rutas participativas de cuentacuentos y actividades de geocaching de alcance internacional.
Artes marciales históricas y tradiciones internacionales
Pedro Velasco explicó que la segunda edición de la Panoplia Iberoamericana contará con participantes de Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, México y Brasil, consolidando a La Rábida como referente iberoamericano en esta disciplina. Las exhibiciones se desarrollarán del 6 al 8 de diciembre en lugares emblemáticos del enclave, como el Muelle de las Carabelas y el Monumento del IV Centenario, e incluirán armas históricas y disciplinas tradicionales de las Islas Canarias, como el tolete, el garrote y la lucha canaria.
Geocaching internacional
José Ángel Arasola recordó que el Proyecto Huelva, que celebra los 25 años del primer caché, reunirá del 5 al 8 de diciembre a participantes de numerosos países. La programación incluye una ‘Block Party’ conmemorativa, un recorrido tipo laberinto llamado MAZE, y actividades de convivencia y cuidado del entorno, permitiendo a visitantes de todas las edades conocer y practicar esta actividad.
Cuentacuentos inmersivos y educación en valores
Cristian Nali presentó el programa de cuentacuentos, que combina narración, música y dinámicas artísticas para que los niños sean parte activa del relato: dibujen, canten, escriban e imaginen. La experiencia también está diseñada para adultos, fomentando la educación en valores como la amistad, la familia, el respeto al medio ambiente y la importancia de la escucha.
Un punto de encuentro navideño para toda la provincia
La Diputación invita a familias, jóvenes y amantes de la cultura, la historia y la naturaleza a disfrutar de esta programación que convierte a La Rábida en un espacio vivo y de encuentro durante estas fiestas.