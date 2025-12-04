La Rábida se llena de Navidad con artes marciales históricas, geocaching y cuentacuentos inmersivos

La Diputación de Huelva ha presentado hoy la programación especial de Navidad en La Rábida, que tendrá como escenario principal el Parque Botánico José Celestino Mutis y se desarrollará del 5 de diciembre al 11 de enero de 2026. La agenda combina cultura, deporte, educación, historia y literatura, ofreciendo actividades para todos los públicos.

En el acto de presentación participaron el diputado de la Unidad de Gestión de La Rábida (UGR) y Deportes, Juan Daniel Romero, el director de la UGR, Agustín Medina, y los responsables de las distintas actividades: José Ángel Arasola (Geocaching), Pedro Velasco (Panoplia Iberoamericana de Artes Marciales Históricas) y Cristian Nali(‘Cuentacuentos y Leyendas del Celestino Mutis’).

Romero destacó que esta programación navideña supone “una apuesta de la Diputación por descubrir La Rábida desde nuevas perspectivas, disfrutar en familia y acercar al público a experiencias innovadoras”. La agenda incluye desde exhibiciones de artes marciales históricas hasta rutas participativas de cuentacuentos y actividades de geocaching de alcance internacional.

Artes marciales históricas y tradiciones internacionales

Pedro Velasco explicó que la segunda edición de la Panoplia Iberoamericana contará con participantes de Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, México y Brasil, consolidando a La Rábida como referente iberoamericano en esta disciplina. Las exhibiciones se desarrollarán del 6 al 8 de diciembre en lugares emblemáticos del enclave, como el Muelle de las Carabelas y el Monumento del IV Centenario, e incluirán armas históricas y disciplinas tradicionales de las Islas Canarias, como el tolete, el garrote y la lucha canaria.

Geocaching internacional

José Ángel Arasola recordó que el Proyecto Huelva, que celebra los 25 años del primer caché, reunirá del 5 al 8 de diciembre a participantes de numerosos países. La programación incluye una ‘Block Party’ conmemorativa, un recorrido tipo laberinto llamado MAZE, y actividades de convivencia y cuidado del entorno, permitiendo a visitantes de todas las edades conocer y practicar esta actividad.

Cuentacuentos inmersivos y educación en valores

Cristian Nali presentó el programa de cuentacuentos, que combina narración, música y dinámicas artísticas para que los niños sean parte activa del relato: dibujen, canten, escriban e imaginen. La experiencia también está diseñada para adultos, fomentando la educación en valores como la amistad, la familia, el respeto al medio ambiente y la importancia de la escucha.

Un punto de encuentro navideño para toda la provincia

La Diputación invita a familias, jóvenes y amantes de la cultura, la historia y la naturaleza a disfrutar de esta programación que convierte a La Rábida en un espacio vivo y de encuentro durante estas fiestas.