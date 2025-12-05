Isla Cristina refuerza la seguridad con un nuevo desfibrilador y formación en soporte vital

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha culminado hoy una nueva edición del Curso de Soporte Vital Básico y Uso del Desfibrilador (DEA), desarrollado gracias al convenio con CARYOSA, en el que han participado más de 70 personas, entre personal deportivo, clubes, vigilantes y agentes de la Policía Local.

Durante la formación, los asistentes realizaron prácticas de RCP, maniobras ante obstrucciones y la posición lateral de seguridad, obteniendo certificación al finalizar el curso. Según el concejal de Protección Civil, Álex Boa, “contar con personal preparado y más equipos nos permite responder rápido y proteger a nuestros vecinos”.

El curso se suma a la reciente incorporación de un nuevo desfibrilador, lo que eleva a nueve el total de equipos disponibles en la localidad, incluyendo dos móviles. Esta inversión refuerza la capacidad de actuación inmediata ante emergencias y busca salvar vidas en la comunidad.

Con esta iniciativa, Isla Cristina consolida su compromiso con la prevención, la seguridad ciudadana y la formación de la población, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de riesgo.